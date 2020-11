Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Adrien Rabiot en rajoute une couche sur son départ du PSG !

Publié le 17 novembre 2020 à 0h45 par La rédaction

De nouveau convoqué en Equipe de France et s'imposant de plus en plus à la Juventus, Adrien Rabiot est revenu sur son départ du PSG, ne montrant aucun regret et affirmant que ce départ l'avait fait mûrir.

Parti à la Juventus à l'expiration de son contrat avec le PSG lors de l'été 2019, Adrien Rabiot s'est imposé au fil des mois comme un cadre des Bianconeri , que ce soit sous les ordres de Maurizio Sarri ou d'Andrea Pirlo, nommé cet été à la tête du dernier champion d'Italie. Alors qu'il a fait son retour en Equipe de France en octobre dernier après plusieurs années d'absence, Adrien Rabiot accumule les bonnes prestations, notamment face au Portugal lors du succès des Bleus ce samedi (0-1). Le milieu de 25 ans n'a d'ailleurs pas caché que sa décision de quitter le PSG était la bonne selon lui lors d'une récente interview pour Téléfoot : « J’ai mûri en Italie ? Dans mon football et même en dehors, je prends de l’âge. Le fait d’être allé à la Juventus aussi, d’avoir changé d’environnement, de club, de pays. Tout ça, ça fait grandir. Je me sens meilleur, plus complet. On travaille beaucoup en Italie. C’est bénéfique. Je me sens beaucoup mieux ». Au cours d'un nouvel entretien pour M6 et RTL, Adrien Rabiot est de nouveau revenu sur son départ du PSG pour la Juventus, se considérant même comme un autre joueur depuis son arrivée en Série A...

« J'ai l'impression d'être un autre joueur et une autre personne »