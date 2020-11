Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bafétimbi Gomis ouvre la porte à un retour !

Publié le 16 novembre 2020 à 23h30 par La rédaction

À 35 ans, Bafétimbi Gomis approche inexorablement de la fin de sa carrière. Bien qu’il ne songe pas encore à raccrocher, l’ancien buteur de l'ASSE s’est exprimé sur ses possibilités en vue d’une reconversion.

Que ce soit sous les couleurs de Lyon, de Marseille ou de l’AS Saint-Étienne, Bafétimbi Gomis a marqué la Ligue 1 de son empreinte. À 35 ans, le buteur sévit désormais sous les couleurs d’Al-Hilal en Arabie Saoudite. Dans le Forez, personne n’a oublié son passage, même s’il a quitté les Verts pour rejoindre les rangs du rival lyonnais. Et bien qu’il ne soit pas encore question de retraite, la Panthère a bien voulu parler de sa reconversion dans les colonnes de But! n’excluant pas un retour dans son club formateur.

Gomis en contact régulier avec l’ASSE ?