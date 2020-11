Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien du Real pourrait rendre un grand service à Zidane !

Publié le 16 novembre 2020 à 22h30 par T.M.

Au Real Madrid, on souhaiterait se séparer d’Isco à l’occasion du prochain mercato. Une opportunité qui n’aurait pas échappé à Julen Lopetegui, ancien entraîneur de la Casa Blanca.

Cet été, le Real Madrid s’est avant tout concentrer sur les ventes et dégraisser son effectif. Une politique qui pourrait encore ce poursuivre en janvier à l’occasion du mercato hivernal. D’ailleurs, plusieurs joueurs de Zinedine Zidane seraient poussés vers la sortie. Dernièrement, la presse espagnole évoquait la volonté de la Casa Blanca de se séparer de Mariano Diaz, Luka Jovic, Marcelo ainsi qu’Isco. Ce dernier vit d’ailleurs des moments compliqués au Real Madrid. Sous le feu des critiques, l’Espagnol pourrait donc voir d’un bon oeil le fait d’aller se relancer loin du Bernabeu. Alors qu’il était, jusqu’à présent, surtout question d’un intérêt de Carlo Ancelotti à Everton, cela ne serait désormais plus seulement le cas.

Un rebond au FC Séville ?