Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le successeur de Leonardo ?

Publié le 16 novembre 2020 à 20h15 par La rédaction

Alors qu'un départ de Thomas Tuchel semble certain au PSG, Leonardo serait également menacé. D'autant qu'une nouvelle opportunité semble se présenter pour son successeur.

Et si les tensions Tuchel-Leonardo menaient les deux hommes à leurs pertes. En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel ne sera, selon toutes vraisemblances, plus sur le banc parisien la saison prochaine. Mais le Qatar pourrait également laisser le poste de directeur sportif de Leonardo vacant. Avant même ces bruits de couloirs, Nasser Al-Khelaïfi aurait suivi la piste de Fabio Paratici. L'actuel directeur sportif de la Juventus semblait devenir une piste impossible après la dernière assemblée des bianconeri . En effet, le coordinateur technique juventino a été confirmé à son poste. Mais le dossier pourrait être relancé.

Fabio Paratici, entre Rome et PSG ?