Mercato - PSG : Deux énormes menaces identifiées pour David Alaba ?

Publié le 16 novembre 2020 à 21h15 par La rédaction

En fin de contrat, David Alaba intéresserait le PSG. Mais les prétendants sont nombreux, le Real Madrid et Manchester City seraient même en avance.

L'annonce a fait grand bruit. Le Bayern Munich ne prolongera pas David Alaba. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur attire donc les convoitises. L'international autrichien présente l'avantage de pouvoir être aligné dans l'axe comme sur le côté gauche. Une versatilité intéressante qui multiplie logiquement les prétendants. En quête d'un défenseur central depuis le départ libre de Thiago Silva, le PSG aurait une belle opportunité pour trouver chaussure à son pied avec le Bavarois. D'autant plus que Leonardo recherchait aussi un nouvel arrière gauche après la blessure de Juan Bernat. David Alaba remplit donc tous les critères pour intéresser les champions de France.

Le Real et Guardiola en avance sur le PSG ?