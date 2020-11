Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos victime du feuilleton Mbappé ?

Publié le 16 novembre 2020 à 22h15 par A.C.

Leonardo semble bel et bien avoir une idée claire pour l’avenir de Kylian Mbappé, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022.

Est-ce la dernière saison où l’on verra Neymar et Kylian Mbappe ensemble, sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? Les deux stars ont plus d’un an et demi de contrat avec le club de la capitale, mais leur avenir fait déjà énormément parler. La presse catalane a relancé les spéculations autour d’un retour de Neymar au FC Barcelone, alors que nous vous dévoilions sur le10sport que le Brésilien est plus heureux que jamais au PSG. Du côté de Mbappé la menace est bien connue, puisque le Real Madrid semble déterminé à frapper un très gros coup, pour le mercato estival 2021.

Retenir Mbappé plutôt qu’aller chercher Ramos ?