Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération légendaire lancée pour Ramos ? La réponse !

Publié le 16 novembre 2020 à 18h45 par A.C. mis à jour le 16 novembre 2020 à 18h55

La presse espagnole est persuadée que le Paris Saint-Germain l’intention de rafler la mise pour Sergio Ramos, en fin de contrat avec le Real Madrid.

A 34 ans, Sergio Ramos reste un des meilleurs défenseurs au monde. C’est simple, il y a un Real Madrid avec son inoxydable capitaine et un Real Madrid sans. Mais cela pourrait brutalement s’arrêter à la fin de la saison ! Ramos est en effet en fin de contrat et, pour le moment, une prolongation ne serait pas totalement acquise. Suffisant pour éveiller l’intérêt du Paris Saint-Germain, mais également de la Juventus et de nombreux clubs européens. D’ailleurs, AS a annoncé ce lundi que le PSG planifie une offensive pour le capitaine du Real Madrid...

Aucun marge de manœuvre pour le PSG ?