Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace se précise pour Leonardo avec Alaba !

Publié le 16 novembre 2020 à 1h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain vont devoir sérieusement se méfier de la Juventus, dans la course à David Alaba.

En fin de contrat, David Alaba est l’un des joueurs les plus courtisés du moment. Le Bayern Munich semble en effet avoir jeté l’éponge et l’Autrichien ne devrait donc pas prolonger. Ainsi, Leonardo a commencé à travailler dans l’espoir de l’accueillir au Paris Saint-Germain. Il doit pourtant faire face à une concurrence des plus féroces. Le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City semblent en effet déterminés à rafler la mise et donc à doubler le PSG.

La Juventus prépare le terrain pour Alaba