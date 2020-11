Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste se précise pour l'avenir de Modric !

Publié le 17 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors que son contrat court jusqu'à la fin de la saison, Luka Modric souhaite prolonger l’aventure avec le Real Madrid mais aurait aussi la cote en Italie.

Fin octobre, il l’avait déjà affirmé, Luka Modric veut rester au Real Madrid au-delà de son bail qui prendra fin en juin 2021. Il y a quelques semaines, le Ballon d’Or 2018 faisait un nouveau point sur son avenir dans une interview accordée à FourFourTwo . « Je me sens bien et je veux continuer à jouer au football pendant encore quelques années. Où ? On verra. Pour être honnête, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je me concentre sur Madrid. Ensuite, je vais m'asseoir avec le conseil d'administration et nous trouverons une solution adaptée à chacun » . Pourtant, à 35 ans, Luka Modric sera libre de s’engager où il le désire à partir du 1er janvier s'il ne trouve pas d’accord avec la Maison Blanche . Et le Croate ne manquerait pas de prétendants.

Les clubs italiens toujours à l’affût ?