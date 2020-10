Foot : Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric prêt à faire un énorme sacrifice ?

Publié le 12 octobre 2020 à 23h30 par La rédaction

Moins fringant que les saisons passées avec le Real Madrid, Luka Modric serait pourtant prêt à tout pour rester après 2021 et la fin de son contrat.

Alors que son contrat arrive à échéance en juin 2021, Luka Modric n’est plus aussi irréprochable que par le passé. De quoi donner des idées aux dirigeants du Real Madrid de s’en séparer ? Zinédine Zidane penserait déjà à sa succession et aurait dans le viseur le jeune Français, Eduardo Camavinga (17 ans). Mais à 35 ans, Luka Modric est toujours le milieu de terrain le plus utilisé de l’effectif merengue. Et malgré une forte concurrence avec Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde ou le retour de Martin Odegaard au milieu, le Ballon d’Or 2018 n’a pas dit son dernier mot.

Luka Modric serait prêt à baisser son salaire pour rester ?