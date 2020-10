Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert de dernière minuté avorté pour Aouar ?

Publié le 12 octobre 2020 à 22h15 par Th.B.

Pourtant annoncé à Arsenal ou encore au PSG entre autres, Houssem Aouar aurait pu rejoindre la Juventus lors de la dernière ligne droite du mercato estival.

Il était l’une des grosses attractions de l’été. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023, Houssem Aouar aurait pu quitter l’OL contre la coquette somme de 40M€. En effet, c’était le montant minimum auquel le club rhodanien aurait accepté de laisser filer son milieu de terrain selon France Football . Le10sport.com vous a révélé un intérêt des propriétaires du PSG pour Aouar en janvier dernier. Mais c’était plutôt à Arsenal que l’international français aurait dû déposer ses valises. Le dossier était chaud, mais ne s’est pas concrétisé. Témoignant de l’absence de progrès de part et d’autres dans ce feuilleton, la Juventus aurait mis sur pied une opération ambitieuse, en vain.

La Juventus a tenté un joli coup