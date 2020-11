Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez prend les choses en main pour Sergio Ramos !

Publié le 18 novembre 2020 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Sergio Ramos susciterait l'intérêt de Leonardo. Pour refroidir les ardeurs du directeur sportif du PSG, Florentino Pérez aurait prévu de s'entretenir avec son capitaine ce week-end pour clarifier son avenir.

Après 15 saisons de règne au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait relever un tout nouveau défi à l'issue de la saison. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine merengue pourrait quitter la Maison-Blanche librement l'été prochain. Une information qui n'aurait pas échappé à Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG voudrait profiter de la situation contractuelle de Sergio Ramos pour le récupérer gratuitement à l'été. De son côté, Florentino Pérez ne voudrait pas laisser filer Sergio Ramos aussi facilement et aurait décidé de s'occuper personnellement de ce dossier.

Une réunion au sommet entre Florentino Pérez et Sergio Ramos ?