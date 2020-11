Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG fait tourner la tête de Sergio Ramos !

Publié le 17 novembre 2020 à 12h30 par Th.B.

Malgré sa volonté de poursuivre au Real Madrid, la proposition juteuse du PSG ferait réfléchir Sergio Ramos alors que le club merengue n’augmenterait pas son salaire en cas de prolongation. Le club opterait pour la même stratégie que pour Cristiano Ronaldo et prévoirait de plus amples discussions à la trêve hivernale.

Voici un dossier qui allait finir par alimenter le marché des transferts. Étant entré dans l’ultime année de son contrat au Real Madrid sans avoir prolongé, ce n’était qu’une question de temps avant que Sergio Ramos soit annoncé dans d’autres clubs. À ce jour, la Juventus, le Milan AC ainsi que le PSG sont des options évoquées dans la presse. Selon As , le champion de France prévoirait d’ailleurs d’offrir un pont d’or au capitaine du Real Madrid en lui proposant un contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel de 20M€. De son côté, le Real Madrid, par le biais de son président Florentino Pérez serait prêt à offrir un contrat de deux ans à son joueur de longue date, sans augmentation de salaire, à savoir 12M€ par an. De quoi semer le doute pour la suite de la carrière de Sergio Ramos, lui qui est âgé de 34 ans. Cependant, les relations entre Ramos et Pérez seraient au beau fixe.

Aucun problème entre le Pérez et Ramos, mais l’offre du PSG chamboule tout

Selon une source interne au Real Madrid contactée par As , Sergio Ramos et Florentino Pérez entretiendraient « des contacts quasi quotidiens » , les deux hommes seraient « très proches et à la limite » d’une relation familiale. En outre, le club serait surpris de ce qui se dit sur la mésentente entre le président et le capitaine du Real Madrid dans la presse concernant les discussions pour sa prolongation de contrat. Pérez et Ramos « n’ont jamais perdu leur grande harmonie et leur proximité ». Néanmoins, au sein du club, on comprendrait que Sergio Ramos décide de s’en aller pour mettre sa famille dans les meilleures dispositions en signant un gros contrat au PSG ou ailleurs. Concernant la position de la direction merengue, on n’exclurait absolument pas de formuler une proposition pour une prolongation de contrat. En effet, le Real Madrid aimerait conserver son capitaine, mais ne nourrirait aucune rancoeur si ce dernier décidait de partir, toujours selon la source madrilène en question. Ce qui est certain, c’est que le Real Madrid ne se lancerait pas dans une guerre aux enchères avec les autres clubs intéressés par le profil de l’international espagnol.

Ramos bénéficiera du même traitement que Cristiano Ronaldo