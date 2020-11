Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça bouge pour Lionel Messi grâce… à Sergio Agüero !

Publié le 17 novembre 2020 à 9h30 par Th.B.

Bien que Lionel Messi soit sur le départ, son contrat arrivant à expiration à la fin de la saison, le capitaine du FC Barcelone pourrait être amené à rester. En effet, la potentielle arrivée libre de son ami Sergio Agüero serait susceptible de l’inciter à changer son fusil d’épaule.

L’impensable se profile dans le feuilleton Lionel Messi. Les prémices étaient déjà là en août dernier avec l’envoi du burofax pour que son contrat soit rompu via sa clause. L’enfant de la Masia et l’homme d’un seul club, à savoir le FC Barcelone, voulait alors quitter le Barça . Et bien que la direction ait changé avec la démission de l’ex-président Josep Maria Bartomeu à la fin du mois d’octobre, le départ de Lionel Messi est toujours une possibilité à prendre en compte bien que les élections présidentielles soient la clé de son avenir au FC Barcelone. Manchester City semble être son prochain challenge selon FourFourTwo et Eurosport notamment. Cependant, selon la presse ibérique, tout n’est pas perdu pour le Barça grâce à Sergio Agüero.

Sergio Agüero au FC Barcelone, la clé de l’avenir de Messi ?