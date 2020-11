Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les feux sont au vert pour Leonardo avec Sergio Ramos !

Publié le 17 novembre 2020 à 9h15 par Th.B.

Capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos aurait reçu un message clair de la part de son président. Florentino Pérez lui aurait assuré qu’il comprendrait qu’il accepte une belle offre de la part d’un autre club. De quoi permettre au PSG de continuer de rêver plus grand avec Ramos.

Le PSG sur les traces de Sergio Ramos ? Selon les informations divulguées dans la presse espagnole et par As notamment, qui assure que le club parisien serait prêt à offrir 20M€ par saison et un contrat de trois ans au capitaine du Real Madrid, le PSG semble être plus que simplement intéressé par le profil du joueur. Néanmoins, d’après RMC Sport , le PSG ne serait présent dans le dossier Ramos et le lien que fait la presse ibérique entre le capitaine du Real Madrid et le champion de France agacerait en coulisse. Cependant, si la position du PSG venait à évoluer dans ce dossier, le club disposerait d'un boulevard.

Florentino Pérez ouvrirait la porte à un départ de Sergio Ramos !