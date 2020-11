Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos au PSG ? Il n'y aurait aucun doute...

Publié le 16 novembre 2020 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 16 novembre 2020 à 20h04

Ce lundi, AS a lâché une bombe en annonçant que le PSG était prêt à faire des folies pour convaincre Sergio Ramos de rejoindre la capitale française. De quoi confirmer les précédentes révélations du média espagnol OK Diario. Néanmoins, le capitaine du Real Madrid serait encore très loin du Parc des Princes.

Depuis plusieurs jours, une rumeur fait grand bruit en Espagne. Alors que Sergio Ramos tarde à prolonger son bail avec le Real Madrid, le PSG serait prêt à profiter de l'occasion pour mettre la main sur lui. Sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito , José Alvarez, journaliste de La Sexta , assurait la semaine dernière que Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà rencontré le défenseur de 34 ans afin de lui exposer son plan. Le PSG serait ainsi disposé à offrir le contrat et le salaire que souhaite obtenir Sergio Ramos. Alors que la priorité du champion du monde 2010 serait de rester au Real Madrid jusqu'en 2024 minimum, Florentino Pérez se montre réticent à l'idée de briser la politique de reconduction des contrats instaurée au sein de la Casa Blanca pour les trentenaires, et privilégierait une prolongation d'une saison renouvelable chaque saison. Le PSG pourrait alors faire mouche en proposant un projet à long terme à Sergio Ramos. Ce lundi, le média AS a confirmé la tendance en indiquant que Leonardo pourrait offrir un contrat de 3 ans à Sergio Ramos avec à la clé un salaire annuel net de 20M€, alors qu'il perçoit 12M€ au Real Madrid et que les Merengue souhaiteraient plutôt revoir ses émoluments à la baisse. Cependant, la réalité serait bien éloignée.

Le PSG n'aurait rien proposé à Ramos

Alors que le PSG n'a ni confirmé ni infirmé ces informations auprès de Goal ce lundi, le quotidien Le Parisien est catégorique, aucune offensive n'a été lancée pour l'international espagnol. Le contexte économique actuel ne permettrait tout simplement pas aux Rouges et Bleus de proposer une telle offre à Sergio Ramos. D'ailleurs, Goal expliquait plus tôt dans la journée que le PSG n'aurait pas l'intention de faire des folies sur le marché. La priorité serait claire : faire des économies pour prolonger Kylian Mbappé et Neymar, qui verront leur bail arriver à terme en juin 2022. Du côté de L'Équipe , on précise que le clan Sergio Ramos pourrait être tout simplement à l'origine de ces fuites dans la presse ibérique afin de mettre la pression sur le Real Madrid pour faire avancer les discussions. Le numéro 4 madrilène voudrait en effet rapidement clarifier sa situation.

En Espagne aussi, on démonte la piste Sergio Ramos !