Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un signal clair envoyé par le PSG pour Ramos ?

Publié le 16 novembre 2020 à 20h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos est envoyé au Paris Saint-Germain par la presse espagnole.

A la fin de la saison, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid. Son contrat se termine en effet en juin prochain et, à en croire les médias madrilènes, sa prolongation avec le Real Madrid rencontrerait quelques problèmes. C’est là que serait rentré en scène le Paris Saint-Germain. Ce lundi, AS a en effet annoncé que le PSG souhaiterait souffler Sergio Ramos au Real Madrid, lui proposant notamment un salaire net de 20M€ !

Le PSG pas du tout intéressé par Ramos