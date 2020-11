Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 17 novembre 2020 à 7h15 par B.C.

Alors que la situation de Sergio Ramos est actuellement au cœur de l'actualité, Luis Enrique a tenu à défendre son joueur en conférence de presse.

Lié au Real Madrid jusqu'en juin 2021, Sergio Ramos ne sait pas de quoi sera fait son avenir. L'international espagnol souhaiterait prolonger son bail de plusieurs saisons tandis que Florentino Pérez privilégierait un renouvellement d'une année comme il a l'habitude de le faire avec les trentenaires. Pas de quoi satisfaire Sergio Ramos, qui serait très courtisé. AS a en effet annoncé ce lundi que le PSG était prêt à faire un gros chèque pour convaincre le défenseur de 34 ans de rejoindre le club de la capitale française. Une information démentie depuis par plusieurs médias français, mais cela ne suffit à mettre fin aux rumeurs. Attendu face aux journalistes ce lundi, Sergio Ramos ne s'est finalement pas présenté en conférence de presse à la veille de la rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne, mais Luis Enrique était bien présent et a évoqué la situation de son capitaine, déjà critiqué après ses deux pénaltys ratés face à la Suisse samedi.

« Sergio Ramos sait comment gérer ça »