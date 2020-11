Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut s’offrir une défense de folie pour... 0€ !

Publié le 17 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

En quête d'opportunité sur le marché des transferts, le PSG sonde les joueurs dont les contrats arrivent à échéance en juin prochain. Dans cette optique, Sergio Ramos et David Alaba seraient suivis.

Ces derniers jours, Leonardo a fait le point sur le mercato du PSG. Invité à répondre à un éventuel intérêt pour Cristiano Ronaldo, le directeur sportif parisien s'est montré clair : « Tout ce qui sort autour de noms comme ça... Mais dans combien de clubs un joueur de ce niveau peut jouer. 5 clubs ? C'est un cercle fermé, le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG... Mais ce sont d'abord des opportunités, des moments... C'est normal qu'il y ait des choses extras comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de folie . » Par conséquent, le club de la capitale sera en quête de belles affaires l'été prochain et comme durant le dernier mercato, il faut s'attendre à un recrutement créatif.

Le PSG veut Ramos et Alaba