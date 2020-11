Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Entre l’OM et ce cador, Thauvin aurait tranché !

Publié le 17 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Son contrat expirant à la fin de la saison à l’OM et une prolongation ne se profilant pas, Florian Thauvin aurait donné sa priorité au Milan AC bien que le FC Séville semblerait jouer à présent les premiers rôles dans cette opération.

Voici un dossier qui anime l’actualité de l’OM depuis plusieurs mois désormais. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Florian Thauvin pourrait quitter le club phocéen gratuitement à la fin de la saison, ses dirigeants ne semblant pas encore avoir concrètement enclenchées de sérieuses discussions avec l’entourage du champion du monde afin de prolonger son contrat. De quoi permettre au principal intéressé de se pencher sur la question de son avenir. Et un challenge à l’étranger intéresserait particulièrement Thauvin.

Après l’OM, Thauvin se verrait bien au Milan AC, mais…