Mercato - PSG : Le message très fort du clan Thiago Silva !

Publié le 17 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur le départ de Thiago Silva, Isabelle Silva, la femme du défenseur brésilien, reconnaît que Paris et le PSG resteront à part dans la carrière d'O Monstro.

Arrivé en 2012 en grande pompe au Paris Saint-Germain en provenance de l'AC Milan, Thiago Silva n'a finalement pas été conservé cet été par le club de la capitale. Huit ans après sa signature au sein du club de la capitale, le Brésilien s'est donc engagé à Chelsea où il s'impose déjà comme l'un des tauliers de Frank Lampard. Cependant, comme l'assure sa femme, Isabelle Silva, l'ancien capitaine du PSG n'est pas près d'oublier Paris.

«Paris c’est Paris. C’est spécial»