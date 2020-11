Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers un retour inattendu ? La réponse !

Publié le 17 novembre 2020 à 3h30 par La rédaction

Formé à l'AS Saint-Etienne, Bafétimbi Gomis approche de la retraite et envisage sa reconversion. Dans cette optique, il reconnaît être en contact avec les dirigeants de l'ASSE.

Très performant en Ligue 1 que ce soit sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne, de l'Olympique Lyonnais ou de l'Olympique de Marseille, Bafétimbi Gomis approche aujourd'hui la retraite. Du haut de ses 35 ans, l'attaquant français continue d'empiler les buts avec Al-Hilal Riyad et se donne « encore deux ou trois années à jouer . » Et après ? Bafétimbi Gomis envisage une reconversion au sein de l'organigramme d'un club et n'ont en tant qu'entraîneur. Et visiblement, les discussions avec les dirigeants de l'ASSE et de l'OL sont déjà actives.

Gomis discute avec les dirigeants de l'ASSE