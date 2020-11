Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Luis Suarez, la pilule ne passe toujours pas…

Publié le 17 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Pourtant cadre du FC Barcelone pendant ses six années passées au club, Luis Suarez a été poussé vers la sortie à une saison de la fin de son contrat. Un départ que l’Uruguayen n’a que partiellement digéré.

El Pistolero . Dès son arrivée en provenance de Liverpool en 2014, Luis Suarez s’est avéré très précieux pour le FC Barcelone et a formé l’un des trios offensifs les plus spectaculaires du football moderne avec Neymar et Lionel Messi. Au fil des saisons, l’Uruguayen a montré toute sa classe en tant que finisseur au Barça . Néanmoins, sa grosse blessure lors de l’exercice précédent, son âge (33 ans) et le changement d’entraîneur avec la nomination de Ronald Koeman a engendré le terme de son aventure blaugrana. Au cours du dernier mercato, Suarez a été amené à aller voir ailleurs et a rejoint l’Atletico de Madrid. Une nouvelle expérience qu’il vit pour le moment bien, mais qui n’enlève en rien sa douleur concernant son départ forcé du FC Barcelone.

« Je dois vivre mon présent à Atletico, mais ça me fait du mal »