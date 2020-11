Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il se positionner sur Sergio Ramos ?

Publié le 17 novembre 2020 à 8h00 par B.C.

Alors que le média espagnol AS assure que le PSG serait disposé à accueillir Sergio Ramos à l'issue de son bail avec le Real Madrid, le club de la capitale doit-il se positionner sur le capitaine de la Roja ?

Véritable cadre du Real Madrid depuis de nombreuses années, Sergio Ramos tarde à trouver un accord pour sa prolongation avec le club merengue. À 34 ans, le défenseur espagnol se verrait bien signer un nouveau bail de plusieurs saisons avec un salaire toujours aussi important, lui qui touche actuellement 12M€. Cependant, Florentino Pérez voit les choses différemment. Hormis Cristiano Ronaldo, aucun trentenaire n'a signé de bail important sur plusieurs années récemment, le président de la Casa Blanca préférant négocier à l'issue de chaque saison un nouveau contrat avec des émoluments à la baisse. Ainsi, même si Sergio Ramos privilégierait un avenir du côté du Santiago Bernabeu, sa prolongation ne semble pas encore d'actualité, et cela suscite des convoitises.

Sergio Ramos, le joueur idéal pour aller chercher la Ligue des champions ?