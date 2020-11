Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce du clan Ramos sur son avenir !

Publié le 17 novembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Alors que l’avenir de Sergio Ramos est actuellement au centre des débats, le père de l’Espagnol a annoncé la couleur dans ce gros feuilleton.

Partira, ne partira pas ? Telle est actuellement la question sur l’avenir de Sergio Ramos. Capitaine du Real Madrid, l’Espagnol est actuellement dans sa dernière année de contrat. Si les deux parties souhaitent continuer l’aventure ensemble, cela bloque toutefois entre les positions de chacun. Une brèche dans laquelle le PSG souhaiterait s’engouffrer selon certains. N’ayant pas réussi à remplacer Thiago Silva, Leonardo pourrait donc frapper un gros coup avec l’arrivée de Sergio Ramos. En effet, en Espagne, on annonce que le PSG souhaiterait récupérer le Madrilène et lui offrir un énorme contrat. Toutefois, pour les champions de France, cela ne devrait pas être simple et ce n'est pas le clan Ramos qui devraient les rassurer.

Un avenir au Real Madrid ?