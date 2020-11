Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien pour ce joueur du Real Madrid !

Publié le 17 novembre 2020 à 9h45 par A.M.

Cela fait plusieurs semaines que le nom de Vinicius Junior revient du côté du PSG, et visiblement, Leonardo ne lâche pas l'affaire dans ce dossier.

Leonardo a du pain sur la planche. En effet, dans les prochaines semaines, le directeur sportif du PSG va devoir gérer plusieurs dossiers brûlants en interne comme les prolongations de contrat des deux stars parisiennes : Neymar et Kylian Mbappé. Les signaux semblent au vert pour la star brésilienne qui serait bien décidé à rester à Paris. En revanche, concernant le Champion du monde, les discussions s'annoncent plus compliquées et le risque d'un départ l'été prochain est à prendre en considération. Par conséquent, le PSG travaille déjà sur sa succession et regarde du côté du Real Madrid, club le plus insistant pour recruter Kylian Mbappé dont le bail arrive à échéance en juin 2022.

Leonardo rêve de recruter Vinicius Junior