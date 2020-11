Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar préparerait une opération colossale pour remplacer Mbappé !

Publié le 17 novembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 17 novembre 2020 à 8h17

Afin d'anticiper un éventuel départ de Kylian Mbappé qui n'a toujours pas prolongé son contrat, le PSG aurait fait de Joao Felix sa priorité pour remplacer le Champion du monde.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Kylian Mbappé sera l'un des dossiers chauds sur le bureau de Leonardo. Et pour cause, le contrat du Champion du monde prend fin en juin 2022 et même si les discussions ont été lancées par le directeur sportif du PSG, une prolongation est encore loin d'être actée. Et si jamais les deux parties ne trouvent pas d'accord, un départ l'été prochain sera inévitable afin d'éviter de voir partir libre Kylian Mbappé à l'issue de son bail. Le Real Madrid est bien évidemment déjà dans le coup pour récupérer le Champion du monde. Une situation qui contraint le PSG à trouver une option pour le remplacer.

Joao Felix pour remplacer Mbappé ?