Mercato - Barcelone : Départ programmé en janvier pour Umtiti ?

Publié le 17 novembre 2020 à 7h30 par La rédaction

Bloqué depuis un an, le départ de Samuel Umtiti du FC Barcelone apparaît quasiment certain pour le mercato hivernal. Explication.

Plus les semaines passent, et plus la perspective d’un départ de Samuel Umtiti au mercato hivernal prend de la consistance. Si la volonté du Barça de trouver preneur pour le défenseur central français n’a pas changé, la position du joueur, elle, a évolué, si l’on en croit les médias espagnols. Alors qu’il refusait toute perspective de départ, Umtiti est cette fois disposé à accepter l’idée d’un prêt.

Contexte réuni pour un départ en janvier

Dans ces conditions, un mouvement en janvier apparaît quasiment certain. Le Barça acceptera l’idée d’un prêt pour alléger son budget et augmenter ses chances de vendre à bon prix en fin de saison, et les clubs susceptibles d’être intéressés avanceront beaucoup plus facilement dans ce cadre. Selon les médias espagnols, l’AS Rome et l’OL ont d’ailleurs déjà marqué un intérêt dans ce cadre.