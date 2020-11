Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas prêt à retirer une épine du pied du Barça ?

Publié le 17 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

En perdition au FC Barcelone, Samuel Umtiti prendrait en considération un prêt pour se relancer et l’OL serait sur les rangs.

Bien que Ronald Koeman révèle compter sur lui lors de ses dernières sorties médiatiques si le champion du monde parvenait à retrouver une bonne condition physique, l’entraîneur du FC Barcelone semblait tenir un autre discours en interne à son arrivée. En effet, à compter du 19 août dernier et du moment de sa nomination, le technicien néerlandais aurait dressé une liste de potentiels partants dans laquelle Samuel Umtiti faisait partie. Finalement, le défenseur du FC Barcelone a fait le choix de rester comme il l’a fait savoir lors d’une interview au Canal Football Club dernièrement. « Tout était possible durant ce mercato. Lyon c’est LE club, c’est ma ville, c’est là où on m’a offert la possibilité d’être vu en Europe par des clubs comme Barcelone, et aussi par l’Equipe de France. C’est vrai qu’il y a eu des discussions, mais c’était des discussions rapides. Il n’y a jamais eu quelque chose de concret. Il fallait que je sois opérationnel pour pouvoir parler avec un club. Je vais être honnête avec tout le monde : Barcelone c’est Barcelone, et je ne me voyais pas partir de Barcelone, et encore moins comme ça ». Néanmoins, la donne aurait changé.

Un retour à l’OL ? Aulas sur le coup