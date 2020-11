Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Marcelo Bielsa laisse d’énormes regrets à l’OM !

Publié le 17 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

En seulement un an, Marcelo Bielsa a laissé un énorme souvenir à l’OM. Et ce n’est pas André Villas-Boas qui fera oublier El Loco sur la Canebière.

Aujourd’hui, tout Leeds vibre pour Marcelo Bielsa. Une passion qu’a également connu Marseille et l’OM pour El Loco. Entraîneur du club phocéen lors de la saison 2014-2015, l’Argentin a su entrer dans les coeurs des fans marseillais grâce à un football spectaculaire. Bien que les résultats n’étaient pas forcément ceux attendus, Bielsa a laissé un souvenir impérissable sur la Canebière, où son nom est encore évoqué. En effet, actuellement, l’OM d’André Villas-Boas fait peine à voir jouer avec un contenu très faible. Ancien du club phocéen, Tony Cascarino a ainsi regretté cela et l’absence d’un entraîneur de la trempe de Marcelo Bielsa.

« Je préfère ne me régaler que cinq mois plutôt que rien du tout »