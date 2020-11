Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les plans du Barça contrariés pour cet hiver ?

Publié le 17 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Ayant bien l’intention de se renforcer cet hiver, le FC Barcelone doit toutefois se délester de certains joueurs. Mais encore faut-il qu’ils souhaitent s’en aller.

Durant le dernier mercato, Ronald Koeman a été frustré dans sa volonté de renforcer le FC Barcelone. Ciblant les arrivées de Memphis Depay et Eric Garcia, l’entraîneur du Barça n’a pas obtenu gain de cause pour le Néerlandais et l’Espagnol. Toutefois, cela pourrait n’être que partie remise puisque ces dossiers seront rouverts en janvier. Cette fois, les Blaugrana réussiront-ils à recruter Depay et Garcia ? Outre le fait de trouver un accord avec l’OL et Manchester City, la direction barcelonaise devra remplir d’autres conditions, comme celle de dégraisser son effectif afin de faire de la place pour ces possibles recrues.

Braithwaite, une épine dans le pied du Barça ?