Mercato - Barcelone : Koeman au coeur d'une bataille royale pour Memphis Depay ?

Publié le 16 novembre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Depuis le dernier mercato estival, Ronald Koeman et le FC Barcelone voudraient s'attacher les services de Memphis Depay pour oublier le départ de Luis Suarez. Pour le numéro 10 et capitaine de l'OL, les Catalans seraient contraints de se frotter à la Juventus, au Milan AC, à la Roma et au Napoli, qui auraient déjà pris la température pour une arrivée libre en juillet.

Alors que Luis Suarez s'est engagé en faveur de l'Atlético, le Barça aurait souhaité arracher Memphis Depay à l'OL pour combler son départ. Malgré tous ses efforts, Ronald Koeman et la direction catalane ne seraient pas parvenus à convaincre Jean-Michel Aulas de laisser filer son capitaine et numéro 10 cet été. Fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus, l'écurie blaugrana n'aurait pas eu les ressources nécessaires pour répondre aux attentes du président de l'OL. Si Memphis Depay est toujours à Lyon, le Barça n'aurait pas pour autant abandonner l'idée de le recruter. D'autant que l'international néerlandais sera en fin de contrat en juin 2021. Toutefois, si Ronald Koeman veut récupérer Memphis Depay au mois de janvier, la tâche ne devrait pas être plus simple que cet été.

Le Barça dos au mur pour cet hiver ?

Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , Jean-Michel Aulas ne voudrait pas se séparer de Memphis Depay (26 ans) au mois de janvier. Dans cette optique, il n'aurait en aucun cas revu à la baisse ses exigences pour le transfert de son buteur néerlandais. Comme l'a expliqué le média espagnol, le président de l'OL réclamerait toujours une somme proche de 30M€, montant qu'il aurait déjà fixé cet été. Ainsi, le Barça pourrait se retrouver sans solution cet hiver et être contraint d'attendre la fin de saison pour s'octroyer Memphis Depay. Mais cette stratégie pourrait s'avérer être risqué, puisque les prétendants ne devraient pas manquer lors du prochain mercato estival.

Un combat de titans entre le Barça et les colosses italiens ?