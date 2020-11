Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet accord qui pourrait faire le bonheur de l’OM !

Publié le 17 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Encore à Reims, Boulaye Dia ne devrait pas être retenu lors du prochain mercato hivernal. Une occasion à saisir pour l’OM ?

Du côté de l’OM, le dossier de l’attaquant n’est toujours pas refermé. En effet, Dario Benedetto n’arrive pas à sortir la tête de l’eau et pour le moment, André Villas-Boas n’a pas vraiment de solution pour changer. Si Luis Henrique est arrivé durant l’été en provenance de Botafogo, le Brésilien a très peu joué pour le moment et est avant tout un ailier. Face à cette situation, l’OM chercherait donc toujours un attaquant, pourquoi pas pour cet hiver. Et pour cela, les Phocéens auraient rouvert un dossier estival puisque comme Le 10 Sport vous l’a révélé, l’intérêt pour Boulaye Dia (Reims) est toujours d’actualité.

Reims ouvre la porte !