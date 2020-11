Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos serait loin d’être la priorité de Leonardo !

Publié le 17 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que la presse espagnole a annoncé ce lundi une offre de folie du PSG pour Sergio Ramos, les plans de Leonardo seraient loin de mener au défenseur du Real Madrid.

En ces temps difficiles à cause du coronavirus, chaque club est à ale recherche de bonnes affaires pour se renforcer. Et d’ici quelques mois, Sergio Ramos pourrait être une incroyable opportunité à saisir. En effet, le capitaine du Real Madrid est en fin de contrat et n’arrivant pas à tomber d’accord avec sa prolongation, il pourrait ainsi se retrouver libre en juin prochain. Un énorme coup que le PSG aurait identifiée. En effet, ce lundi, AS assure que les champions de France auraient prévu un contrat incroyable pour Sergio Ramos, lui assurant un bail de 3 ans, avec à la clé 20M€ par saison.

Sergio Ramos au PSG vraiment ?