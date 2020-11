Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’axe Mendes/Leonardo chauffe déjà pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

À un an et demi de la fin de son contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo fait déjà beaucoup parler de lui sur le marché et au PSG via son agent Jorge Mendes.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 17 juillet dernier, Leonardo et Jorge Mendes s’étaient alors considérablement rapprochés. Et en marge du prochain mercato estival, cette bonne entente entre le directeur sportif du PSG et l’influent agent du football européen pourrait faire des étincelles. En particulier avec un certain Cristiano Ronaldo dont le contrat à la Juventus ne court que jusqu’en juin 2022.

Des discussions pour Cristiano Ronaldo