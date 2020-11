Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le retour de Neymar au Barça, ça s’est joué à 20M€ !

Publié le 18 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

A l’été 2019, le feuilleton Neymar a fait énormément parler. Souhaitant retourner au FC Barcelone, le Brésilien est finalement resté au PSG… à cause de 20M€.

Aujourd’hui heureux au PSG, Neymar était loin de l’être il y a encore quelques mois. En effet, lors du mercato estival 2019, le Brésilien a tout fait pour retourner au FC Barcelone. Un retour qui aurait été proche de se finaliser à en croire les propos de Javier Bordas, ancien dirigeant blaugrana. « Nous étions très proches. Le PSG nous a fait une offre alors qu'il n'a jamais rien accepté pour Verratti, Marquinhos ou Thiago Silva... Ce n'est pas un club qui vend… Nous étions si proches que Neymar pensait qu'il allait venir, je le pensais aussi, il était proche », avait-il expliqué à propos de Neymar.

Le PSG et Barcelone étaient proches d’un accord, mais…