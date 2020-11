Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès donne un gros conseil à Neymar pour son avenir !

Publié le 17 novembre 2020 à 7h45 par La rédaction

En fin de contrat en 2022, Neymar serait en bonne voie pour poursuivre l'aventure du côté du PSG. Alors que sa prolongation est l'une des priorités de Leonardo, Pierre Ménès s'est exprimé sur l'avenir de la star parisienne...

Alors que Neymar était de nouveau courtisé par le FC Barcelone ces derniers mois, la crise financière liée au Covid-19 touchant la plupart des clubs européens a forcé les Blaugrana à ne pas passer à l'offensive pour la star brésilienne, qui aurait de son côté tourné la page et se sentirait à sa place au PSG. Si aucune offre n'a été transmise à l'international brésilien à l'heure actuelle selon nos informations exclusives, Leonardo a récemment affirmé qu'il en faisait l'une de ses priorités : « La prolongation de Neymar ? On commence à parler. Il y a le timing. Aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas se déplacer. L'idée de renouveler existe. On démarre. On arrive à un moment d'avoir des idées plus claires par rapport à ça » . Pierre Ménès est également unanime concernant l'avenir de Neymar, affirmant qu'il devait rester au PSG.

« Le bon calcul pour Neymar est de rester au PSG »