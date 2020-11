Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mbappé, Dembélé… Le Barça a tenté un énorme coup !

Publié le 18 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

En 2017, le FC Barcelone a préféré recruter Ousmane Dembélé au lieu de Kylian Mbappé. Toutefois, les deux Français auraient pu rejoindre la Catalogne à ce moment.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble s’écrire au Real Madrid, le joueur du PSG pourrait déjà être en Espagne… mais au FC Barcelone. En effet, en 2017, après avoir perdu Neymar, le club catalan aurait pu recruter le champion du monde. Au lieu de cela, comme l’a dernièrement révélé Javier Bordas, ancien dirigeant du Barça, c’est Ousmane Dembélé qui a été préféré : « Pour 100M€, ça aurait pu se faire. Mais Robert a préféré Dembélé et Pep Segura l’a soutenu. L’explication était que Mbappé jouait pour lui et Dembélé jouait pour l’équipe. Et comme un ailier était parti avec Neymar, Robert préférait plus un ailier qu’un buteur ».

« Nous avons essayé de les faire venir tous les deux »