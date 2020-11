Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel prépare un gros coup pour oublier l'échec M'Baye Niang !

Publié le 17 novembre 2020 à 16h30 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'ASSE a tenté d'obtenir le prêt de M'Baye Niang en tant que joker, mais l'arrivée du Sénégalais a capoté. Par conséquent, les Verts se sont remis en quête d'un attaquant et explorent différentes pistes.

Cet été, l'AS Saint-Etienne a vécu un mercato agité. Et pour cause, pour son premier marché estival sur le banc des Verts, Claude Puel a rapidement annoncé la couleur, expliquant que l'ASSE devrait absolument vendre afin d'équilibrer ses comptes et alléger sa masse salariale. Dans cette optique, Yann M'Vila, Lois Diony, Vagner Dias, Franck Honorat et surtout Wesley Fofana sont partis. Et dans le sens des arrivées, aucune dépense n'était possible. Par conséquent, le club du Forez s'est renforcé uniquement par le biais de joueurs libres (Aouchiche et Krasso) ou prêtés (Neyou et Retsos). Claude Puel s'appuie également sur plusieurs jeunes du centre de formation, mais le manque d'un avant-centre se fait clairement ressentir du côté de l'ASSE. C'est la raison pour laquelle les Verts ont tenté d'obtenir le prêt de M'Baye Niang en qualité de joker. Mais alors que tout semblait ficelé, l'attaquant sénégalais est finalement resté au Stade Rennais à la suite de l'irruption de plusieurs agents dans ce dossier.

L'ASSE sonde Slimani...

Par conséquent, Claude Puel s'est remis en quête d'un avant-centre en vue du mercato d'hiver. Et selon les informations de L'Equipe, l'ASSE pourrait tenter d'obtenir le prêt d'Islam Slimani. L'international algérien, dont le contrat prend fin en juin prochain, n'entre pas dans les plans de Brendan Rodgers à Leicester qui lui cherche une porte de sortie depuis plusieurs semaines. Prêté à l'AS Monaco la saison dernière, l'ancien attaquant du Sporting avait réalisé une très bonne saison en Ligue 1. Les Stéphanois pourraient d'ailleurs profiter de leurs relations avec les Foxes depuis le transfert de Wesley Fofana pour boucler ce deal plus rapidement. L'obstacle majeur de ce dossier réside toutefois dans le salaire d'Islam Slimani qui touche quasiment 380 000€ brut par mois à Leicester. Un salaire très supérieur à ce que peut offrir l'ASSE.

... et scrute le Championnat suisse

Et si l'ASSE cherche donc une opportunité de marché, cela n'empêche pas les recruteurs stéphanois de continuer à prospecter sur des marchés plus accessibles. En effet, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, les Verts scrutent le Championnat suisse afin de trouver un attaquant. Dans cette optique, deux joueurs ont tapé dans l'œil de la cellule de recrutement du club du Forez : Aiyegun Tosin (22 ans), l’ailier droit nigérian du FC Zurich, et Arthur Cabral (22 ans), l’avant-centre brésilien du FC Bâle. Deux pistes qui semblent plus accessibles financièrement qu'Islam Slimani, surtout d'un point de vue salarial. En attendant de dénicher un nouveau numéro 9, Claude Puel devra continuer de faire avec les joueurs qu'il a actuellement à sa disposition à savoir le jeune Charles Abi (20 ans) ainsi que Jean-Philippe Krasso (23 ans). Deux joueurs qui peinent à s'imposer au haut niveau, tandis que Romain Hamouma, repositionné avant-centre sur certains matches, est plus à l'aise sur un côté. Mais en attendant le mois de janvier, les Verts n'ont pas le choix...