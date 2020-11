Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit la porte s'ouvrir pour ce crack !

17 novembre 2020

Déjà dans le viseur du Real Madrid, de l'AC Milan, du RB Leipzig ou encore d'Arsenal, Dominik Szoboszlai serait désormais sur les tablettes de Leonardo pour renforcer le secteur offensif du PSG. La situation du prodige hongrois pourrait d'ailleurs se débloquer dans les semaines à venir selon son entraîneur...

Véritable homme fort du Red Bull Salzburg et de la sélection hongroise cette saison, Dominik Szoboszlai a tapé dans l'œil de nombreux clubs ces dernières semaines, et pourrait ne pas faire long feu en Autriche. Alors que l'AC Milan serait en tête pour s'attacher les services du jeune prodige, le PSG s'intéressait également à la situation du natif de Budapest, à en croire les informations révélées par France Football . Le jeune milieu de 20 ans disposerait notamment d'une clause libératoire de 25M€. Toutefois, Leonardo devra faire face à une rude concurrence pour l'international hongrois. Outre l'AC Milan, Dominik Szoboszlai serait également sur la liste du Real Madrid, de Leipzig et d'Arsenal. Alors que les prétendants se multiplient, son entraîneur au Red Bull Salzburg ne garde que peu d'espoir de le voir finir la saison sous ses ordres...

« Je serais surpris qu'il finisse par rester cet hiver »