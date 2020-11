Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane ouvre une porte à Leonardo !

Publié le 17 novembre 2020 à 18h45 par A.M.

Alors que le PSG serait intéressé par Vinicius Junior, Zinedine Zidane serait disposé à lâcher son joueur si jamais Kylian Mbappé ou Erling Haaland débarquait au Real Madrid.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin 2022, son avenir est déjà au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, s'il ne prolonge pas son bail au PSG, il y a de grandes chances qu'il parte l'été prochain afin d'éviter de prendre le risque de le voir partir libre un an plus tard. C'est donc un dossier brûlant pour le club parisien qui doit anticiper une éventuelle vente de sa star. Et dans cette optique, le nom de Vinicius Juinor a fait son apparition ces derniers jours, le Brésilien étant très apprécié par Leonardo.

Zidane prêt à lâcher Vinicius, si...