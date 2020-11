Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit une aide improbable pour Camavinga !

Publié le 17 novembre 2020 à 13h00 par A.M.

Alors qu'Eduardo Camavinga connaît un léger coup d'arrêt depuis quelques semaines, cela pourrait finalement faire les affaires du Real Madrid dans ce dossier.

Le Real Madrid a déjà des idées très claires pour son prochain mercato estival, et a d'ailleurs réalisé d'importantes économies cet été afin de frapper fort dans un an. La priorité absolue du club merengue sera bien évidemment de recruter Kylian Mbappé qui n'a toujours pas prolongé son bail avec le PSG qui prend fin en juin 2022. Toutefois, le Real Madrid a un autre objectif en Ligue 1 : Eduardo Camavinga. Mais alors que les Madrilènes s'apprêtent à réaliser un énorme investissement sur Kylian Mbappé, cela pourrait compromettre le dossier Camavinga.

Le prix de Camavinga revu à la baisse ?