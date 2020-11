Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Guardiola, le Barça peut se mettre à rêver

Publié le 17 novembre 2020 à 15h30 par Th.B.

Pep Guardiola est la pierre angulaire du projet de Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone. Sa prolongation de contrat à Manchester City semblant être épineuse, les Skyblues se pencheraient déjà sur sa succession.

« La période pour revenir à Barcelone en tant que manager, c’est terminé. J’ai eu ma période là-bas qui a été incroyablement bonne, mais maintenant il y a Ronald Koeman là-bas et on doit le respecter s’il vous plaît. (…) Pour diriger cette équipe et ce club de la meilleure des manières, comme il l’a toujours été. Je me fais vieux. Pour être manager à Barcelone, vous devez avoir une énergie spéciale et un truc spécial que je n’ai déjà plus en moi ». À la lecture des multiples rumeurs sur un retour au FC Barcelone et des témoignages de Victor Font notamment, candidat à la présidence du Barça , Pep Guardiola assurait qu’il ne reviendrait pas au club culé pour l’entraîner. Plus tard, Font révélait sur Twitter des conversations avec l’entraîneur de Manchester City pour tenir un tout autre rôle au sein du club. En effet, le plan du candidat aux présidentielles serait à terme de nommer Xavi Hernandez à la tête de l’effectif et Guardiola au sein de l’institution. Et Victor Font ne serait pas l’unique candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu à vouloir compter sur Pep Guardiola dans son projet. C’est du moins l’information que Dean Jones, journaliste pour Eurosport UK notamment, communiquait récemment. D’autres potentiels futurs présidents du FC Barcelone incluraient Guardiola dans leur projet respectif. Cependant, des proches de Guardiola auraient révélé au Daily Telegraph que la volonté du coach penchait plus vers une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain à Manchester City que vers un départ. Mais rien ne semble arrêté.

Une prolongation compliquée à Manchester City

Ce mardi, Goal fait un point sur le dossier Pep Guardiola qui anime l’actualité extrasportive de Manchester City depuis plusieurs semaines désormais. En l’état actuel des choses, le technicien espagnol est sur le départ selon Jonathan Smith, correspondant de Manchester City pour la branche britannique du média. Les dirigeants mancuniens attendraient toujours de savoir quelle est la position de Guardiola. Mais sur ce point, l’entraîneur serait clair : il ne signerait qu’une prolongation pour 12 mois, n’ayant nullement l’intention de marcher dans le sillage de Sir Alex Ferguson et d’Arsène Wenger en restant des décennies au sein d’un même club. Guardiola serait déterminé à ne pas s’éterniser à City, sentant que les joueurs doivent de temps à autre être soumis à des changements afin de maintenir leur motivation à son paroxysme. De quoi pousser Manchester City à envisager le pire.

La succession de Guardiola enclenchée, mais le facteur Messi pourrait tout changer