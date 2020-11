Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une grosse ouverture pour... Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 novembre 2020 à 14h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus dans les prochains mois, et Jorge Mendes, son agent, l'aurait proposé à plusieurs clubs, dont le PSG et Manchester United.

Arrivé à la Juventus durant l'été 2018, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à faire gagner une Ligue des Champions au club turinois malgré deux titres remportés en Serie A. Malgré tout, du haut de ses 35 ans, le quintuple Ballon d'Or aimerait s'offrir un dernier défi d'envergure sur la scène européenne et les prétendants ne manqueraient pour attirer la star portugaise et réaliser un transfert retentissant. Et visiblement, Jorge Mendes travaille déjà en ce sens.

Mendes a proposé Ronaldo au PSG