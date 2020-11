Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare le départ de Kylian Mbappé !

Publié le 17 novembre 2020 à 13h30 par A.M.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin 2022, les discussions pour une prolongation s'annoncent déjà compliquées. Et afin de se préparer à toutes les éventualités, le PSG se renseignerait déjà sur le marché afin de dénicher un éventuel successeur au Champion du monde.

Dans les prochaines semaines, Leonardo va avoir du pain sur la planche et devra notamment gérer les prolongations de contrat de plusieurs joueurs. Le directeur sportif du PSG assurait d'ailleurs ces derniers jours que les discussions avaient été lancées dans ces dossiers. « Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines », confiait-il dans un entretien accordé à PSG TV. Mais le dossier le plus complexe sera probablement celui de Kylian Mbappé dont le contrat prend fin en juin 2022 et qui semble bien décidé à rejoindre le Real Madrid. Par conséquent, bien que la volonté du PSG soit de conserver le Champion du monde, le risque d'un départ étant élevé, le club de la capitale semble anticiper une vente de son attaquant.

Joao Felix, le gros coup pour remplacer Mbappé ?

Dans cette optique, le PSG voit les choses en grand. En effet, le club parisien devrait récupérer une grosse somme grâce à la vente de Kylian Mbappé, ce qui lui permettra de réinvestir sur le mercato. Dans cette optique, la direction parisienne s'intéresserait à Joao Felix selon les informations d'Eduardo Inda. Lors de son passage hebdomadaire sur le plateau du Chiringuito , le directeur d' OK Diario a ainsi révélé que le PSG pensait au jeune portugais pour remplacer Kylian Mbappé. Après une saison délicate à l'Altético de Madrid où il s'est engagé en 2019 pour remplacer Antoine Griezmann, Joao Felix impressionne depuis le début de l'exercice en cours où il s'est imposé comme le leader offensif de Diego Simeone. Toutefois, les Colchoneros n'ont pas l'intention de s'en séparer et risquent d'exiger le paiement de sa clause libératoire estimée à 300M€. A moins que la crise sanitaire ne fasse réfléchir l'Atlético...

Vinicius Junior, le chouchou de Leonardo

Mais ce n'est pas le seul joueur visé par le PSG. En effet, toujours selon les informations d'Eduardo Inda, le club de la capitale s'intéresserait également à Vinicius Junior par le biais de Leonardo, qui adore le profil de son compatriote. Le directeur sportif parisien aimerait associer l'ancien ailier de Flamengo à Neymar pour former un duo 100% brésilien. Et cela tombe bien puisque Zinedine Zidane ne serait pas opposé à la vente de Vinicius Junior qui pourrait même être inclus dans la transaction pour Kylian Mbappé. Par conséquent, bien que la priorité du PSG soit de prolonger son Champion du monde, compte tenu de la situation, le club parisien assure ses arrières en anticipant un éventuel départ de l'attaquant français en fin de saison.