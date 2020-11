Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération XXL à prévoir pour Christian Eriksen ? La réponse !

Publié le 18 novembre 2020 à 20h30 par T.M.

Le mercato hivernal approche et Leonardo serait déjà au travail pour apporter du sang neuf au sein de l’effectif de PSG. Une priorité semble d’ailleurs se préciser pour le directeur sportif parisien avec Christian Eriksen, en difficulté à l’Inter Milan. Un joueur pour lequel Leonardo pourrait d’ailleurs faire des pieds et des mains…

Durant le dernier mercato, Leonardo a fait venir Danilo Pereira et Rafinha pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Toutefois, le directeur sportif brésilien ne semble pas en avoir encore fini avec la refonte de l’entrejeu de Thomas Tuchel. En effet, déjà intéressé par Christian Eriksen cet été, Leonardo ne perdrait pas de vue le Danois. Ce dernier est en grande difficulté à l’Inter Milan. N’ayant pas les faveurs d’Antonio Conte, qui ne lui accorde qu’un faible temps de jeu, le joueur de 28 ans pourrait donc tenter de se relancer ailleurs. Une opportunité que le PSG pourrait donc saisir à l’occasion du mois de janvier. En Italie, ce dossier prend d’ailleurs de plus en plus d’ampleur. De l’autre côté des Alpes, on voit plus que jamais les champions de France comme le grand favori pour accueillir Eriksen et lui permettre ainsi de se relancer. Et cette fois, Leonardo semble vraiment décidé à s’offrir l’ancien joueur de Tottenham. En effet, ce mercredi, La Gazzetta dello Sport a confirmé qu’un échange avec Leandro Paredes pourrait bel et bien être envisagé pour permettre à chaque partie d’avoir ce qu’elle veut. Faut-il vraiment s’attendre à cette grosse opération ?

Un échange Eriksen-Paredes ?