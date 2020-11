Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste activée pour la succession de Tuchel ?

Publié le 18 novembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Vivement contesté en ce début de saison, Thomas Tuchel est sur la sellette au PSG. Alors que le contrat de l’entraîneur allemand arrivera à son terme en juin, l’état-major parisien travaillerait d’ores et déjà à sa succession.

Sauf en cas d’énorme coup de tonnerre, Thomas Tuchel ne devrait pas être prolongé au PSG à l’issue de la saison. L’entraîneur allemand arrive au bout de son contrat en juin, et apparait vivement contesté depuis le début de la saison, notamment pour sa gestion surprenante de l’effectif concernant les postes de Marquinhos et Danilo Pereira. En interne, Leonardo serait déjà concentré sur le successeur de l’ancien entraîneur de Dortmund, et de nombreux noms ont déjà été évoqués. Alors que Thiago Motta ou Mauricio Pochettino seraient pistés, d’autres entraîneurs seraient courtisés par le PSG.

Mancini sur les tablettes de Leonardo ?