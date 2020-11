Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Ramos... Le Real Madrid pourrait tout perdre en 2021 !

Publié le 18 novembre 2020 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 18 novembre 2020 à 17h35

Comme tous les clubs de football, le Real Madrid est frappé de plein fouet par la crise du Covid-19, et cela ne devrait pas s'arranger avec la dernière annonce de la ligue espagnole, désireuse de réduire considérablement la limite de la masse salariale pour les clubs à partir de 2021. De quoi compliquer un peu plus les plans de Florentino Pérez avec Sergio Ramos et Kylian Mbappé.

Alors que les dernières annonces concernant l'avancée d'un virus contre le Covid-19 donnent une lueur d'espoir aux clubs de football en vue des prochains marchés des transferts, ces derniers doivent en attendant continuer à se serrer la ceinture afin d'éviter de sombrer financièrement. C'est dans ce contexte que la Liga a annoncé ce mardi le plafond, revu à la baisse, accordé aux clubs espagnols en termes de masse salariale, et la diminution est conséquente pour le Real Madrid, dont le plafond est passé de 641M€ à 468M€. Ce qui pourrait compromettre les futurs plans de Florentino Pérez, et arranger dans le même temps le Paris Saint-Germain.

Un obstacle majeur pour le recrutement de Kylian Mbappé...

Comme l'explique la Cuatro , cette annonce de la Liga met en péril le futur projet du Real Madrid en termes de recrutement. Ce n'est pas un secret, les Merengue envisagent sérieusement de se positionner sur Kylian Mbappé à l'été 2021, lorsque l'attaquant du PSG n'aura plus qu'une année de contrat. Un salaire compris entre 30 et 40M€ par an était alors envisagé pour le champion du monde tricolore, mais avec la baisse du plafond accordé au Real Madrid, cela pourrait se compliquer, d'autant que les dirigeants madrilènes seraient déjà inquiets de ne pas parvenir à leurs fins dans le dossier Mbappé si l'activité économique ne reprenait pas rapidement comme l'expliquait dernièrement OK Diario . Avant la crise du Covid-19, la masse salariale de la Casa Blanca atteignait 450M€, tout proche de la limite annoncée par la ligue espagnole. Sachant cela, Florentino Pérez est bien décidé à parvenir à un accord dans les prochaines semaines avec l'effectif de Zinedine Zidane pour une nouvelle baisse des rémunérations des joueurs afin de mettre toutes les chances de son côté, et cela expliquerait également les divergences avec Sergio Ramos concernant sa prolongation.

… Mais également pour la prolongation de Sergio Ramos !