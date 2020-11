Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare la succession de Mbappé !

Publié le 18 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé pourrait s'écrire loin du PSG, le club de la capitale aurait déjà plusieurs idées pour remplacer le Champion du monde.

« Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines ». Il y a quelques jours, Leonardo ne manquait pas d'assurer que les discussions étaient lancées concernant la prolongation du contrat de plusieurs joueurs, y compris celle de Kylian Mbappé, qui sera le dossier brûlant des prochaines semaines puisque son contrat prend fin en juin 2022. S'il n'étend pas son bail, un départ sera donc inévitable l'été prochain.

Joao Felix et Vinicius visés pour la succession de Mbappé ?

Conscient de la situation, le PSG commence déjà à anticiper un éventuel départ du Champion du monde. Dans cette optique, Eduardo Inda a dévoilé le noms de deux attaquants : Joao Felix (Atlético de Madrid) et Vinicius Junior (Real Madrid). Le premier explose cette saison sous les ordres de Diego Simeone après une saison poussive tandis que le second est très apprécié par Leonardo. L'ailier brésilien pourrait même entrer dans la transaction pour Kylian Mbappé.