Mercato - PSG : Qui devrait recruter Leonardo pour remplacer Mbappé ?

Publié le 18 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Kylian Mbappé se rapprochant un peu plus du Real Madrid, le PSG pourrait donc devoir rapidement se pencher sur la succession du Français. Vers qui faudrait-il alors se tourner ?

Depuis 2017, Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner avec le PSG. Toutefois, alors que le Français est encore sous contrat jusqu’en 2022, l’aventure pourrait prochainement se terminer. En effet, initialement prévue pour le dernier mercato, l’offensive pour Mbappé sera lancée à l’été 2021 par le Real Madrid. Et bien que le PSG ne souhaite pas lâcher son joyau, cherchant d’ailleurs à le prolonger, il pourrait bien s’y résoudre. En effet, le champion du monde ne semble pas enclin à parapher de nouveau bail afin d’être dans la meilleure situation pour partir l’été prochain. Une énorme perte pour le PSG que Leonardo devra alors pallier.

Qui pour faire oublier Mbappé ?